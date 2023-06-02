67歲謝姓男子去年2月間趁著兒子女友小于（化名）身體不適時，硬闖房間，強摸對方的胸部和下體，還用舌頭亂舔，小于驚嚇後躲入廁所，卻仍被對方強行闖入，被推倒在床上，所幸她最後逃回男友房間，將門反鎖，傳訊給男友才躲過一劫。新北地院依強制性交未遂罪，判處謝男1年6月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，小于去年2月間身體不適，在男友房間休息，但謝男卻趁機闖入，強行隔著衣服撫摸、舔舐她的胸部和下體，小于見狀嚇壞，用力推倒謝男，躲入廁所內，無奈廁所門故障無法鎖住，謝男闖入後，強行摟住小于的肩膀，將她拖入房間。

謝男脫去小于的衣物後，不僅摸胸和亂舔，甚至脫掉自己的內褲，躺在床上，要求和小于性交，小于則趁機逃回男友房間，將門反鎖，同時傳訊給男友求救，謝男才放棄闖入，而謝男事後也坦承犯行。

合議庭依據小于驗傷診斷、對話紀錄等證據，認定謝男有做強制猥褻行為，但考量他已與小于達成和解，小于也表示願意原諒，因此依強制性交未遂罪判處1年6月徒刑，緩刑3年，全案可上訴。