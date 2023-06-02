南投縣竹山紫南宮主委莊秋安因家境因素，昔日不能好好讀書，甚至中學中輟，為了不讓孩子有跟他一樣的遺憾，長期關懷兒少、回饋社會，扶助弱勢學生從幼兒園到研究所，起初從2鄉鎮擴及全縣，2日獲國立暨南國際大學頒授教育學院名譽博士學位，莊秋安說：「這是我這輩子感到最高興、榮耀的時刻。」

竹山紫南宮主委莊秋安長期熱心公益，他獲頒名譽博士，社會各界都親自到場給予祝福。（楊靜茹攝）

暨大指出，竹山紫南宮主祀土地公，以借發財金聞名遐邇，莊秋安擔任8屆主委任內，每年元旦、春節發放免費生肖錢母，吸引大批信眾漏夜排隊領取，成功活絡周邊商圈，並成立社寮文教基金會，除推廣當地文化，也補助全縣弱勢學生學雜費，讓學生安心就學，對教育事業有弘大貢獻，依法頒授教育學院名譽博士學位，2日舉行「莊秋安名譽博士頒授典禮」。

莊秋安在竹山紫南宮主委擔任8屆主委，對教育事業公益不遺餘力，獲暨大頒授名譽博士，他相當高興。（楊靜茹攝）

莊秋安在獲獎簡介影片中指出，當年社區幼兒園園長來找他，要廟方幫忙資助孩子學雜費及營養午餐，他回憶起昔日農村時代，他跟當時多數孩子一樣，上學前要去餵牛，放學要幫忙養雞、鴨，即使考上中學，因路途遙遠等因素中輟，當年很都人繳不起50元學雜費，雖然金額不多，但是就是繳不起，相信現在也有類似狀況，為了讓孩子安心接受教育投身公益。

校長武東星說，莊秋安秉持「取之於社會，用之於社會」，積極投入公益協助教育慈善文化事業，落實宗教團體公益慈善社會責任，帶動地區經濟活絡，再加上他有效管理與轉型，將竹山紫南宮打造成社會企業的典範，因此暨大依據教育部《學位授予法》規定，頒授莊秋安教育學院長名譽博士學位，表彰他對教育事業之弘大貢獻。

莊秋安說，這是他被輩子最高興、最榮耀的時刻，除了感謝暨大評審委員提攜，他更要感謝竹山紫南宮土地公、土地婆及所有團隊的支持，他才有這個機會投身公益、回饋社會，才能獲暨大頒授名譽博士學位，除了感激、還是感激。