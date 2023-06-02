World Gym睽違4年再度舉辦實體春酒盛會，2日邀請全台117家分店、近5000名員工同慶，除犒賞辛苦奮鬥的員工，也宣布2023年正式跨足零售服務，銷售運動服飾和周邊商品，同時推出品牌全新概念World Gym Express Pro引進AI智能體態檢測，啟動運動智能新生活。

World Gym台灣區總裁柯約翰2日宣布，今年正式跨足零售服務，銷售運動服飾和周邊商品，也推出品牌全新概念World Gym Express Pro規畫Studio X高效能HIIT心肺課程、引進AI智能體態檢測。（潘虹恩攝）

World Gym台灣區總裁柯約翰宣布，World Gym今年正式跨足零售服務，銷售運動服飾和周邊商品，未來將陸續在部分分店設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的餐點，並開設餐飲部、零售部；目前已原有店址設置為主，尚無規畫進駐百貨公司或另開設店面，不過也有提供網路銷售通路。

此外，今年也推出品牌全新概念World Gym Express Pro規畫Studio X高效能HIIT心肺課程、引進AI智能體態檢測；World Gym APP儀表板功能也即將上線，透過健身數據的科技整合與分析，正式啟動運動智能新生活。

柯約翰說，健身業過去歷經疫情衝擊，但World Gym挺過最艱辛的時刻，迎來成功與勝利。目前World Gym約有50萬會員，疫情後民眾慢慢恢復到健身房運動，也促進更多人更重視身體健康，今年第1季的業績相較去年同期可能有成長20％以上；World Gym將持續前進，今年展店步調穩健，預計為就業市場注入上千個工作機會。

World Gym2日舉辦實體春酒盛會，邀請全台117家分店、近5000名員工同慶，現場以「World Dream夢想世界」發想。（潘虹恩攝）

今日春酒盛會於台中國際展覽館舉辦，現場以「World Dream夢想世界」主題做發想，不但引進旋轉木馬、巨型夾娃娃機、拍貼區、乒乓球遊戲，另外還有摩天輪、雲霄飛車、熱氣球等大型立體造景，打造遊樂園童趣氛圍，象徵找回初心；另，2日當天全台World Gym營業時間也會調整晚上8點提前閉店。