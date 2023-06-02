日本的個人情報保護委員會(Personal Information Protection Commission；PPC)在聲明中說，OpenAI應該最小化用於機器學習的敏感資訊的收集。而且如果有更多擔憂，PPC將採取進一步行動。
全球的監管單位前都在起草生成式AI使用的管理規則。生成式AI可以產生文本和影像，而這些影響可比擬於網路的誕生。
日本近幾十年來的一些技術進步一直處於落後地位，但是由於人口的萎縮，日本有更大的動機去加速AI和機器人的發展，以維持其生產力。
日本監管機關說，需要在隱私權和獲得生成式AI益處之間取得平衡；生成式AI的益處包括加速創新，以及處理例如氣候變遷等問題。
根據分析公司Similarweb的資料，日本是OpenAI網站的第三大流量來源國。
OpenAI執行長Sam Altman在四月時到日本會見了首相岸田文雄，並試圖擴展日本業務，岸田並在G7峰會上並帶領了有關規範AI的討論。
同時之間，聊天機器人快速的擴散，意指監管單位不得不依賴現有的規定來管理該發展。
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