寶陞國際今天舉行股東會，寶陞2022年合併營收達新台幣22.72億元，年增13.65%，受惠旗下Artisan Hardwood高階地板自有品牌於美國地區業務銷售規模持續穩定成長，雖集團持續投入新系列產品市場宣傳與物流運費等，使得營業費用增加，仍保持2022年稅後淨利1.47億元、每股盈餘為6.23元。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，黃楷倫並在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長，依公司章程規定，票選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括雲杉國際股份有限公司代表人：黃楷倫、竹昇有限公司代表人為劉國棟、沐盈有限公司代表人鄭弘寬及林明哲，3席獨立董事則由游張松、蘇上泳、陳聖儒擔任。

寶陞指出，集團長期營運發展仍秉持擴大美國市場佈局方向不變，採取「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」之三路並進策略，包括寶陞已於美國西南區站穩良好營運基礎，下半年隨著新增佛州營運據點以助力集團拓展美國東南區銷售業務，其次，持續擴充各銷售據點之地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內居家裝修產品線，以有效提供當地客戶一站式購足服務需求，第三，未來將規劃向上整合上游面皮廠合作，完善供應鏈生產穩定性與品質，並中和原物料波動干擾，以期達到整體生產供應鏈更具彈性、效率與創造良好成本效益，進一步墊高集團整體市場競爭力。

展望下半年，寶陞表示，公司持續觀察美國整體房市需求對於居家裝修消費意願，憑藉集團擁有專業研發設計團隊、以及縮短營銷通路之差異化營運模式，有效根據不同地區消費者偏好改良地板花色、風格等系列設計，達到快速推出相關新品搶攻市占率表現，並持續優化物流運送與倉儲管理，致力於滿足全美零售商、裝修工與設計師等客戶需求，有助於集團於美國建材市場保持良好競爭利基，並創造未來營運正面之效益。