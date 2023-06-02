俗話說「筋長一寸，壽延十年」也就是說筋骨較柔的人，會活得比較久，關於這句話是否正確呢？對此，敏盛醫院副院長江坤俊表示，確實有一定正確性。他解釋，肌肉裡面有許多微小的神經、血管、淋巴，當筋膜處在緊繃狀態，就會對其造成壓迫，使微血管循環差；反之，當筋膜放鬆，微血管循環暢通，自然身體比較健康。他並分享「甩手鬆肩」和「手肘內彎」2招拉筋操，有助日常鬆開肩頸肌肉。

江坤俊在《江P醫件事》指出，肌肉如果要收縮出力時，是變短；變長則代表肌肉正在放鬆，因此當筋比較長的時候，就代表筋膜、肌肉也比較鬆。這對身體有何好處？他進一步說明，肌肉裡有很多微小的神經、血管、淋巴，當筋比較短的時候，代表肌肉在收縮，筋膜處在緊繃狀態下，就會對肌肉的血管和淋巴造成壓迫，因此筋膜比較緊，意味著微血管循環較差。

江坤俊表示，若常常拉筋，筋膜和肌肉比較鬆，血管和淋巴是暢通的，此時體內養分就容易進入血液裡，廢物也較容易被排出，新陳代謝較佳，自然身體比較健康。

江坤俊並分享2招拉筋操：

1、甩手鬆肩操：江坤俊指出，首先要坐在固定的椅子上，並將雙手自然垂在兩邊；接著開始前後甩手，過程中肩膀也要帶到，每次10～15秒，休息10秒再接著甩，每天3次即可有效放鬆肩頸肌肉。

江坤俊提醒，執行甩手鬆肩操時，千萬不要烏龜脖及聳肩；另外，甩手的範圍不是只甩前面，而是整隻手臂連同肩膀一起輕鬆甩動。

2、手肘內彎運動：江坤俊說明，首先右手掌指尖朝地面並平貼於腰上，要記住不是插腰，接著左手握住右手肘往內扳彎，此時會發現肩膀後面的筋膜都被鬆開了，撐住10秒後，同樣動作再換另一邊繼續。兩邊做完算1回合，休息10秒可再做一次，基本上一天不限次數，但要注意不是越用力越好，否則會受傷，達到拉開肩膀的感覺即可。

最後江坤俊提醒，拉筋這件事一定要適可而止，否則過度拉筋可能會拉斷肌腱；另外拉筋一定要注意時間，千萬不要剛吃飽就去拉筋。