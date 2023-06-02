今年國曆6月6日是二十四節氣的「芒種」，意味著仲夏時節正式開始，此外，芒種也象徵大麥、小麥、穀物都發育成熟，農民辛勤搶收的日子，同時也是芒果盛產的時刻。而這段時間天氣燥熱易怒，除了可以多喝綠豆湯、桑葚，以及黑棗汁退火之外，命理專家小孟老師也特別提醒6大禁忌千萬別犯，尤其是不要剪頭髮，否則恐漏財一整年。

▍不宜喝太冰

芒種天氣炎熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化大，導致頭暈目眩，或產生耳鳴。

▍不宜吃芒果

芒果容易引起濕疹，過度食用會使身體發癢或引起皮膚過敏，因此愛吃芒果的人要盡量避免，不宜食用過量。

▍不宜洗冷水澡

芒種日天氣炎熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

▍不宜剪髮

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在這個日子剪髮代表未來一年會很清閒，財運也會減少。

▍三種人沖煞

芒種當日沖「猴」、「摩羯座」與「水瓶座」，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊，以防煞氣沖入，影響身體。

▍不要浪費米糧

芒種為農夫辛苦栽種日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易導致財氣虧空。