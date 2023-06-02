「台灣維新」召集人、前台南縣長蘇煥智去年九合一選舉期間，在臉書上PO文指控民進黨中常委黃承國父親2020年過世後，有大批高階警官到靈堂摺紙蓮花，影射黃「喬」警察人事遭起訴，蘇煥智2日以新聞稿回應，他如彭文正一樣受「政治迫害」，遭起訴他求仁得仁。

蘇煥智指出，黃承國曾是天道盟文山會會長，是組織犯罪防制條例所要制裁的黑幫份子，1990年被送到綠島管訓2年。黃後因幫忙民進黨輔選有功，竟擔任民進黨台北市黨部主委、民進黨中常委，還被蔡總統提名為國策顧問，外界視黃為民進黨英系的三個核心領導者之一。

由於黃承國在民進黨內的龐大權勢，使得高階警官競相巴結，他臉書在去年揭露黃承國父親過世時，便有非常多的高階警官陪在他身邊折紙蓮花。

蘇煥智指出，他萬萬沒有想到會因為這一篇貼文，被黃承國提告，更沒想到會因為這篇文被台北地檢署起訴。讓他因評論蔡英文政府黑道治國而受到刑事迫害，並成為蔡英文統治下的「政治受害者」，這跟彭文正評論蔡英文是沒有博士論文的假博士，受到刑事追殺有何不同？他被起訴，可以說是求仁得仁。

蘇煥智抨擊，民進黨政府在蔡英文的領導下，已經快速沈淪墮落成為黑金貪腐統治，他被起訴凸顯了台北地檢署，對於民主憲政的基石「言論自由」及「可受公評事務」等基本民主法治理念的落後及無知，並淪為統治者的工具，同時也凸顯了台灣檢察官缺乏法治國家的獨立性，以及公眾人物不受社會民意監督的嚴重課題。

蘇煥智強調，台灣陪審團協會今年曾進行一項「人民對司法改革評分」的網路投票，結果發現，民眾對於司法的不信任度高達84.4％，台灣未來假如不能夠司法獨立，如何能夠喚回人民對於政府的信任？