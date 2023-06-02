基隆市長謝國樑推出騎樓有條件開放政策後，需要新的管理法規作為母法依循，故市府提出《基隆市騎樓使用管理自治條例》草案進行審議。然條例本身除了騎樓停車外還列入騎樓商家管理等項目，但各黨派議員均有意見而爭執不休，最終法案主要刪除騎樓商家部分一讀通過，但未來要如何落實執法，將會是謝市府一大考驗。

基隆市議會於2日繼續進行議案審查，然審查至《基隆市騎樓使用管理自治條例》時，卻陷入僵局。起因是基市府於3月放寬騎樓的使用，讓部分騎樓開放可以合法停車，但後續管理部分產生問題，因此經過各局處討論後，認定須制定自治法規來管理，而提出本草案。

然市議員陳冠羽首先提出質疑，陳先肯定市府回應長期漠視的騎樓管理問題，但該草案倉促上路恐與行人友善政策牴觸，而條例本身缺乏主管機關，把工作分給不同局處，彼此恐難以協作。同時條例沒有要求騎樓淨空的實際範圍，騎樓攤販審查機制也很模糊，可能導致攤販申請、停車與行人通行需求相互衝突。

市議員韓世昱建議，停車範圍需畫設標線，也要注意行人與輪椅族友善問題。（徐佑昇攝）

市議員韓世昱則表示，希望未來騎樓的管理部分不要再用公告的方式，要畫設標線讓民眾清楚了解，騎樓開放的範圍也要注意讓行人友善，至於騎樓攤商部分可參考其他縣市以「開放設攤標章」等作法來管理。

民進黨團副總召張顥瀚表示，光是騎樓停車就已產生很多問題，現在條例又另開「騎樓攤商」管理的「戰場」，將導致問題更加複雜化。

市議員許睿慈會後指出，畫設騎樓停車線要注意美觀，且騎樓屬於私人產權，若因此造成財產權侵害也要有相關補償措施。（徐佑昇攝）

市議員許睿慈會後則指出，開放騎樓除應畫設停車標線外，也要注意美觀，不要破壞原有地坪。而騎樓屬於私人產權，由政府立法強制免費給民眾停機車，是「因公益而犧牲私益」，因此如果產生侵害人民財產權疑慮時，應透過美化或其他方案，彌補騎樓所有權人的損失。

最終審查會主席何淑萍裁示，將條例中有關於涉及「騎樓商家」等部分刪除，先聚焦在停車管理部分，等未來相關局處研擬出合適的騎樓商家管理辦法後，再來增修條文處理。