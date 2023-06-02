張偉德表演把100元變1000元，手法讓人直呼神奇。（曹婷婷攝）

高薪工程師與魔術師截然不同的人生路，該如何抉擇？32歲張偉德一路讀台南一中到成功大學工業與資訊管理研究所，退伍後，原本要去科技大廠當工程師，但他卻先跑去教魔術，想確立自己要的是什麼？最終選擇以變魔術為業；收入雖不及工程師，但也不遜於上班族，重點是「做自己喜歡的事，很快樂！」

目前是街頭藝人的張偉德，雙親都是老師，對於他不按牌理出牌，尊重但未必理解，偶爾還是會問他「你什麼時候要去找工作呢？」他說，很多人都認為，靠表演會餓死，也質疑當魔術師到底能不能養活自己？他以過來人經驗說，「有一技在身，不會餓死！」

接觸魔術的起點是兒時家裡附近開了一家魔術店，6歲時第一次看到魔術表演，但真正接觸魔術是18歲那年，偶然逛了一場市集看到魔術表演，原本以為只會停留1分鐘，最後卻駐足3小時，此後，也開啟他的學習魔術之路。

2019年，他懷抱著要靠表演魔術環遊世界的雄心，第一站就去澳洲墨爾本，他原本只給自己2周時間，想著如果真的不可行，就安分回台灣當工程師，然而，彷彿老天冥冥中注定好，他不但沒餓死，還曾一天領過1萬元打賞費，讓他更為堅定自己的信念。

張偉德表演魔術會與觀眾互動，總能引起熱絡回響與共鳴，他除了在各地表演魔術，也在學校授課指導學生變魔術，同時也還在上課學習變魔術的技法。直到現在他仍認為，自己還走在學習的路上，他說，不管哪種技藝都不是維持現狀就好了，而是必須不斷精進，才能持續被看見。

儘管疫情期間曾遭遇零收入，但他說，魔術表演是自己喜愛的事，沒想過放棄，站街頭表演有時一天站4小時才賺100元，但也可能1天賺好幾萬元，雖然收入變動大，但工作時間彈性也自由，而且，能夠專注投入在自己喜歡的事，比什麼都重要！