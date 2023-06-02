韓國直播主企鵝妹的台灣環島行程處處引來話題，她在台南大北門區一處魚塭，發現水溝呈現土黃色，以英文詢問「為什麼是黃的？」引來網友諷刺台南水質受汙染，台南市環保局2日派員勘查，澄清是因投入益生菌改善水質與抽取地下水導致變色，與汙染無關。

企鵝妹環島行程來到台南，高人氣的她所到之處都話題，她在大北門區一處魚塭看見水池呈粉紅色，排水溝呈土黃色，隨興一句「why it is yellow？」引起網友發文，諷刺「是台南人的熱情嗎？」、「還是台南人太熱情了，裡面都是熱情？」。

有網友留言諷刺「民主聖水」、「民主的顏色」、「不要問」、「芒果汁」、「泰式奶茶」。質疑台南水源受汙染。

台南市環保局採樣北門區一處粉紅色魚塭水質。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市環保局2日派員前往北門區南15線道路約3公里處勘查，採集水質樣本，急澄清魚塭與排水溝變色原因並非汙染。

稽查員發現魚塭變色，是因塭主在一周前才投入益生菌改善水質，其中益生菌是飼養蝦子的營養源，故漁塭水的顏色為粉紅色。另排水溝水質呈黃色，是疑似附近土地取地下水排放所致，因地下水礦物質含豐富鐵、錳離子，以致產生黃色，現場檢測結果水質的PH值屬中性。

台南市環保局長許仁澤表示，台南市針對列管高風險水汙染案件，均會架設遠端攝影連線、水質科學監控設備等，以有效查獲偷排廢水使不肖業者無所遁形。