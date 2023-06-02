梁朝偉與王一博2位男神主演諜戰電影《無名》。（兩岸電影展提供）

「第14屆兩岸電影展」將於7月13日至17日在台北、8月14日至18日於四川雅安舉行，今（2日）正式公佈了今年的大陸電影的參展片單，張藝謀執導、沈騰、易烊千璽主演的《滿江紅》將為今年的影展揭開序幕，還有梁朝偉與王一博雙男神主演諜戰電影《無名》等共8部風格迥異的大陸電影參展。

甫接任「兩岸電影交流委員會」主任委員的朱延平導演表示，今年兩岸電影展片單延續過去兼顧流行、商業與藝術的類型，可以說是兩岸華語影展中最能完整呈現大陸電影現況的展映活動，歷經了3年的停滯低谷，今年將是實體交流歸零再出發的一年，將盡最大努力，重啟兩岸民間電影文化的實體交流，除了要讓台灣觀眾了解大陸電影的現今風貌，更是要將台灣電影再次推薦到大陸，讓大陸影迷對台灣電影有全新的認識。而今年兩岸電影展的主視覺也以歸零再出發、回春萌芽的新生機作為主軸，鮮豔明亮的色感，讓兩岸電影的重啟交流更顯活力。

今年台北的開幕片為張藝謀執導《滿江紅》，由票房保證沈騰以及超級偶像易烊千璽主演，是今年大陸賀歲檔最賣座的電影，票房突破45億人民幣（約195億台幣），直升大陸影史票房第6名，電影節奏明快、結合傳統說唱藝術，故事層層反轉流暢，懸疑中帶著喜劇的色彩，也是張藝謀電影中票房最高；另一部沈騰主演的《獨行月球》，改編自韓國漫畫《Moon You》，沈騰與馬麗這對百億票房俱樂部拍檔暌違7年再次攜手，荒誕趣味的劇情笑中帶淚，保留了開心麻花的特點，科幻場景則是展現了近年大陸電影特效後製的實力，導演張吃魚也曾參加過第10屆兩岸電影展，如今已是百億票房導演。

還有梁朝偉與王一博兩代男神合作的話題之作《無名》，這部電影卡司陣容堪稱天花板級別，除了 梁朝偉、王一博，還包括了 周迅、黃磊等人，故事以日本侵華時期的諜報為主軸，看到片中主角同場飆戲較勁，把諜戰電影的緊張氛圍拉到全滿，加上以細膩出名的導演程耳；而由明星夫妻鄧超、孫儷主演的《 中國乒乓之絕地反擊》，是部熱血的運動電影，其中鄧超與導演俞白眉2人繼《銀河補習班》、《分手大師》2部賣座電影之後再度攜手合作，鄧超自導自演，改編真人真事。

除了商業片之外，由名導賈樟柯跨刀監製並客串演出的電影《不止不休》同樣引人注目，電影透過實習記者執著理想追求真相的成長歷程，展現了一個充滿力量、希望與感動的故事，該片曾在第77屆威尼斯影展的地平線單元首映；而今年上半年大陸電影市場的話題之作《宇宙探索編輯部》，則是一部科幻奇想的偽紀錄形式電影，儘管以宇宙為名，卻是一個逐夢人的極致浪漫，劇情或許是捧腹滑稽、荒誕不合常理，但是打破想像的格局確實令人耳目一新，更獲得大陸豆瓣電影8.1分的高評價，也同時入選第51届鹿特丹影展未來之光單元。

描述蒙古小鎮家庭親情的電影《臍帶》，曾入選第35屆東京國際電影節亞洲未來單元最佳影片提名，電影透過一位患有阿茲海默的母親串起母子親情與離鄉之情，電影影像風格鮮明，這也是青年導演 喬思雪的首部電影長片，大陸女星 姚晨也為該片擔任監製；另一部以「自閉症」為題的電影《不二兄弟》由林哲熹與李茂主演，導演郭修篆以自身和自閉症哥哥的故事為創作原型，真實展現了自閉症的現實困境以及兄弟手足間的真摯感情， 林哲熹精準詮釋了家屬的苦難與糾結，不少影評盛讚他表演真實細膩且溫暖。

「第12屆兩岸電影展」即將於7月13日至17日在台北誠品電影院盛大登場，目前共計有《滿江紅》、 《獨行月球》、 《 無名》、 《中國乒乓之絕地反擊》、《不止不休》、《宇宙探索編輯部》、 《臍帶》以及 《不二兄弟》等8部大陸參展電影做展映，屆時也將力邀大陸電影主創來台與影迷面對面互動，門票預計在7月2日星期日12點於ibon售票系統正式開賣，更多活動訊息就請洽官方臉書粉絲專頁。