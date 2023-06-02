根據氣象局地震報告顯示，宜蘭縣政府東南方57.9公里的台灣東部海域，今日17時48分發生芮氏規模4.5地震，地震深度25.3公里，各地最大震度：花蓮縣和平、宜蘭縣南澳2級；花蓮縣花蓮市、宜蘭縣宜蘭市、南投縣合歡山、新北市五分山1級。
地震發生後，PTT鄉民也紛紛回報各地情況，「台北松山有感，但就那麼一下」、「超大！我快嚇死，南港好有感」、「宜蘭無感， 應該是雙北only」、「新店無感」、「南港搖一下+1」、「台北好大」。
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地震發生後，PTT鄉民也紛紛回報各地情況，「台北松山有感，但就那麼一下」、「超大！我快嚇死，南港好有感」、「宜蘭無感， 應該是雙北only」、「新店無感」、「南港搖一下+1」、「台北好大」。
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