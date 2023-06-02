民進黨性騷吃案風暴持續延燒，48小時內連續遭爆5起性騷事件，民進黨秘書長許立明今( 2 )日也率性平部主任李晏榕等主管召開記者會，強調只要有證據，就移送法辦、也會主動告發。民眾黨台北市議員林珍羽批評，說要提供法律協助，但「民進黨根本是在打假球」，因為事發當下受害人若沒有提出行政申訴或提告，就可能過了時限；她也質疑，當時受害者有沒有被施壓不要提告，都應該好好調查。

許立明今日在記者會上表示，只要證據之所在，就是法律移送法辦的範圍。不會受限於對象。「這是我們的責任與承諾」。民進黨性平部主任李晏榕也說，有關移送法辦的部分，依照現有資料，會約詢相關人士，去了解是否有所涉刑責，若有，他們也會主動告發犯罪行為。

林珍羽今在《新聞大白話》中指出，對於民進黨爆發性騷風波和記者會，「真的感到非常痛心，因為女權、性平一直是民進黨的神主牌，今天民進黨說會不惜一切資源，提供受害者法律上的協助，但從一開始就不該壓案」。

林珍羽也指出，當初這些受害者有沒有到警局或地檢署提告？如果沒有，事發至今已經9個月，根本來不及追溯，刑事要案發六個月內、申訴期1年，民事訴訟是2年，「這些案子是不是已經過了時效？民進黨根本就是在打假球，案件早就過了時間」。

經查，性騷擾屬告訴乃論罪，據《刑事訴訟法》第237條，告訴乃論要在知悉犯人之時，六個月內提出告訴；若是向警察機關或所屬單位提出行政申訴，也需要在事發後一年內提出；民事求償也需要在事發後2年內向法院提出求償。

林珍羽也質疑，這些受害者當初是不是有被主管、同事、友人，要求不要提刑責，「有沒有施壓？當初為什麼會被壓下來？都應該要介入調查，不是開個記者會鞠躬道歉就想撫平傷痛」。

林珍羽表示，傷痛就是傷痛，現在怎麼撫平、處理都來不及了，因為事情已經發生了，事發當下沒有接住她們，就已經受傷了。對於民眾黨也被爆出有性騷風波，林珍羽也認為，應該即刻檢討內部機制，任何一個政黨、職場面對這些問題都不該姑息。