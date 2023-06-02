桃園市2日靠著選秀大熱門王念好在4局敲出突破僵局的陽春炮，加上邱立璿、林孟佶2名投手聯手壓制，以5比0完封台中市，連5年挺進進冠軍戰，明天將與台東縣爭冠及今年U18世界盃中華隊組訓權。

桃園市此役推出高一小將邱立璿先發，但他僅投30球、2局就退場，之後換上林孟佶接手5局，兩人合力賞給對方7顆「鴨蛋」；打線則在4局下靠著王念好陽春炮先馳得點，6局下再添4分鎖住勝果。

總教練吳柏宏解釋，賽前對邱立璿滿有信心的，但一年級球員難免緊張，感覺投起球來協調性有點放不開，因此在用球數還能掌握的情況先換下，保有冠軍戰能登板的機會。

談到後援5局拿下勝投的林孟佶，吳柏宏指出，雖然他球速不快，但控球很好，「他不怕你打，能掌握對方攻擊節奏，在我們沒分數的情況下能守住平手局面，取得分數後也有好表現。」

明天冠軍戰桃園市將碰上扳倒衛冕軍新北市的台東縣，兩隊在預賽階段就有碰過，當時桃園市以5比0勝出，不過再次碰頭吳柏宏不敢大意，尤其是台東球員的快腿今天讓新北市吃足苦頭，「花東的球隊都是這樣，不能給他們機會，給他們機會就會咬你一口。」

吳柏宏點出台東縣特性，「他們教練團跟球員都滿大膽的，不會害怕失敗，揮棒、戰術都很大膽去做。」今天台東對新北市之戰頻頻發動速度戰，吳柏宏也有注意到，「會特別叮嚀捕手，也會對此特別做功課，會再跟投、捕手做溝通。」