苗栗縣某高中三年級應屆畢業男同學，2日中午驚傳在學校墜樓，經送醫後不治，由於該校即將在3日舉辦畢業典禮，男學生竟在學校發生墜樓意外身亡，讓全校師生甚感哀痛，據悉，這名男學生已經考取某國立大學，原本人生前途一片看好，學生間傳出男學生近期有發生感情不順事件，墜樓原因是否與此有關？正由警方深入了解中。

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