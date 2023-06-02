新北市新店區某醫院停車場今（2）日中午發生一起小孩反鎖車內案件，一名婦人駕車載2歲女童抵達該處停車場時，婦人下車後將車鑰匙留在車上，結果不慎反鎖車門把女童關在車中，嚇得她嚎啕大哭，所幸消防人員到場後與鎖匠合力打開車門將女童救出，送醫治療後無大礙。

當時烈日當頭，見到被鎖在車內嚎啕大哭的女童，婦人趕緊通知鎖匠前來開門，並通報消防請求協助，新北市消防局獲報後趕緊派人員到場救援，所幸在大家通力合作下，才成功將車門打開救出女童，緊急送往醫院治療。

所幸女童除體溫較高外無其他異狀，消防人員仍囑咐家屬，小孩返家後若有發燒發抖等症狀，應盡快撥打119請救護人員協助。

新北市消防局第四消防大隊長陳志瑋表示，家長不慎將孩童反鎖車輛內的案例時有所聞，尤其近來天氣炎熱，在汽車未發動的狀況下，高溫曝曬且車窗緊閉，空氣不流通，造成車內溫度攀升，容易使人產生中暑、脫水的症狀，時間一長還有可能致命，呼籲駕駛人勿將孩童單獨留於車內，避免發生危險。