萬豪國際集團集結旗下台灣21家品牌酒店，今日在台北Ｗ飯店風尚廳舉辦台灣區聯合徵才活動，並同步於高雄萬豪酒店萬享宴會廳舉行視訊徵才，讓欲求職的民眾可在南北活動現場直接連線進行線上面試，此次徵才職務包含Voyage（萬豪國際啟航者全球領導力發展計劃）、商場零售營運主任、侍酒師、營運現場和行政單位人才等，還有與米其林大廚一同工作的機會，共計超過500個職缺。

萬豪國際集團作為全球最大飯店集團，不僅強調員工個人化的職業發展規劃，也相當重視平等溝通及包容的環境，讓員工成為萬豪國際的人才與公司共同成長。萬豪國際集團區域副總裁龍田斯表示：「萬豪國際集團積極拓展台灣市場，包含2023年第二季已開幕的八里福朋喜來登酒店，目前共有22間品牌酒店，另外也預計在未來5年內增加至30間，這將帶來培養台灣市場之國際連鎖酒店人才機會。」且旗下員工均享可透過集團的旅行優惠福利方案及互助成長的職涯計劃，實現事業與生活的雙重目標。

本次參與聯合徵才活動的萬豪國際集團旗下飯店包含台北W飯店、台北萬豪酒店、高雄萬豪酒店、台北喜來登大飯店、新竹豐邑喜來登大飯店、桃園喜來登酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北寒舍艾美酒店、台中李方艾美酒店（視訊）、台北士林萬麗酒店、台北六福萬怡酒店、台北國泰萬怡酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、八里福朋喜來登酒店、澎湖福朋喜來登酒店、台中萬楓酒店、台北北投雅樂軒酒店台北中山雅樂軒酒店、台南安平雅樂軒酒店（視訊）及台中豐邑Moxy酒店共計21家。

萬豪國際集團區域副總裁龍田斯表示：「萬豪國際集團為應屆畢業生提供 「啟航者全球領導力發展計劃」，透過工作技能培訓、線上管理課程及國際品牌服務培訓等方式，培養集團未來的領導者。在培養中階主管成為資深領導人方面，我們有「領導力發展計劃」來提升他們的領導統禦能力和專業技能。還有「MENTORSHIP PROGRAM企業導師制度」，藉由經驗豐富的領導者，來指導剛成為領導角色的新手以協助他們能成功勝任他們的職務。」除此之外本次徵才活動更與台北市就業服務處合作，期望能藉由各方的管道聘任到更多元的飯店夥伴。

活動現場亦舉行人才表演秀，集結集團旗下各飯店菁英的精湛絕藝，包含台北W飯店專屬DJ -Disk0kidz現場熱音放送、台北寒舍艾美酒店造型毛巾展演、台北國泰萬怡酒店日本廚藝大師黃品鈞展示片魚及握壽司製作、林口亞昕福朋喜來登酒店中點大師展演中式點心製作、台北喜來登大飯店紓壓體操體驗、台北萬豪酒店口布裝飾藝術、宜蘭力麗威斯汀度假酒店廚藝大師花壽司製作以及桃園大溪笠復威斯汀度假酒店的造型氣球體驗，在高雄萬豪酒店也安排有氧律動、米其林一星主廚廚藝分享、創意毛巾、中華美食等活動，精心展現飯店業多彩多姿的各項技能。

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