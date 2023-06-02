告五人下半年將啟動大陸巡演。（資料照／相信音樂提供）

「告五人」出道6年演藝成績大豐收，明（2日）將出席在小巨蛋舉辦的「hito流行音樂獎」頒獎典禮，除了獻唱也將受頒獎項；據了解，下個月29、30日即將首度登上高雄巨蛋舉辦演唱會的他們，完成雄蛋里程碑後，將馬不停蹄展開大陸巡演，最厲害的是，他們不僅8、9月每周末開唱，且每一場都是可容納逾萬名觀眾的大型場館；對此，所屬的相信音樂今表示：「謝謝關心，下半年的海內外巡迴演唱會正安排中，有確認都會公佈在相信音樂、告五人官方社群。」

台灣樂團近年表現亮眼，除了所向披靡的天團五月天，「新聲代」最受關注的莫過於告五人，不僅創作深獲全球樂迷喜愛，獨特的雙主唱搭配，Live演出更造加乘效果，也因此他們今年4月首度攻蛋，2場門票一開賣立即售罄，7月的2場高雄巨蛋演唱會同樣一票難求，不僅在台人氣夯，大陸歌迷更是為之瘋狂。據悉，告五人8月起跑的大陸巡演，場次包括上海、廈門、深圳、長沙及成都等地，9月底前不包括加演已排定10場，首站8月5日於上海的梅賽德斯－奔馳文化中心起跑。屆時告五人將和師兄五月天在大陸兵分二路開唱，勢必掀起台灣樂團旋風。

告五人於2011年成軍，默默耕耘多年後，2017年10月發行首張EP《迷霧之子》即獲各地樂迷關注，成名曲〈披星戴月的想你〉以及之後的〈你要不要吃哈密瓜〉、〈在這座城市遺失了你〉等歌傳唱度超高；他們年初發行第3張專輯《帶你飛》，歌迷等待許久的巡迴簽唱會終於即將啟動，首站6月25日台中廣三SOGO開跑，接著7月2日在台北華山劇場戶外廣場舉行，7月16日再到高雄漢神巨蛋百貨廣場與歌迷見面。