「水果奶奶」趙自強復胖10公斤，體態圓潤許多。（公視提供）

57歲的「水果奶奶」趙自強今（2日）出席「妖果夏令營－異視界奇幻之旅」開展記者會，他前陣子暴瘦20多公斤，現在復胖10公斤，體態圓潤許多，他前幾天剛做健康檢查，坦言身體狀態不佳，腦、心、血壓、血脂等都要追蹤，「我現在是一個被追蹤的角色 。」

趙自強現在體重80公斤左右，笑稱水果奶奶沒有「禁瘦令」，只有一度瘦到60多公斤時，導播對他說「你在鏡頭上有些病容」，他透露這次健檢結果三高都有一些狀況，比較擔心心血管、脂肪肝、甲狀腺結節等問題，還笑說家人關心他的方式很特別：「我家人說我應該多活幾年，活得越久保險領得更多。」

他還提到健檢過程中，碰到好多醫護人員都說看他的《水果冰淇淋》長大，讓他非常欣慰。7年前左腳阿基里斯腱斷裂，他開刀後花了9個月才好，行程忙碌只能無奈靠錄影跟工作來復健，腳傷目前恢復百分之80、90，也呼籲大家注意自身健康。

而趙自強創立的「如果兒童劇團」邁入第23年，他說劇團由100名員工到現在30人，因經營越來越有效率，所以精簡人事。疫情期間劇團曾0演出，但每月仍需燒300萬支出，靠許多善心團體和朋友捐款，幫助劇團發薪水維持營運，他稱解封後觀眾僅回流了一半，不禁大嘆疫情改變大家買票進劇場看劇習慣。