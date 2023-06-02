前國安局長陳明通在台大任教期間，擔任多名綠營政要的碩士論文指導教授，其中包含前行政院長鄭文燦與前新竹市長林智堅兩人的論文被認定抄襲，因而被校內學倫審定會、教評會調查，台大校教評會近日討論其退休案，校方始終不願意正面回應。台大社科院院長蘇宏達今(2)日表示，結果還是不方便對外說明，但再處理相關事宜時，曾遭國安局人員關切：「局裡面的人都看得到你的line」，強調過程承受極大的政治壓力。

全國大學自主聯盟今(2)日舉辦「大學自主與高教未來」論壇，會中一名男子自稱代表國民黨立委王鴻薇辦公室前來參與，並在提問時表明，高度質疑台大在處理林智堅論文案時，有開記者會公開審議結果，但面對鄭文燦與陳明通兩案，以保護個人隱私為由不公開說明，讓外界無法得知結果。

蘇宏達在回應時強調，相關事件主人翁都是政治人物，處理時確實壓力非常大，甚至也遇到許多威脅，當中不只有網路謾罵，也有人在去年11月大選前到校園找他會談，希望他為大局著想，還強調涉案人員都與兩岸事務有關，千萬不要一意孤行，甚至還強調：「其實局裡都看的到你的Line。」

蘇宏達再提到，今年年初，又再有人前來提醒他：「有大哥不高興」，因為審議結果讓某人沒當選，擋到一些人的利益，要他小心一點。

對於外界好奇陳明通的退休案，審定結果到底如何，蘇宏達在會後接受媒體聯訪再度強調不方便回應，還是以校方說明為主。即便審議不公開，但都有把會議紀錄送呈教育部，也尊重教育部的決定。

至於陳明通案的審議進度與結果，台大表示，校方不願透露是否已發函給檢舉人，僅表示一切都按照學校程序處理。

教育部則回應，目前尚未收到學校回覆陳師（指陳明通）涉及學術倫理相關案件審議結果，有關其退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。