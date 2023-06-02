台北股匯市雙漲，台股2日盤中最高來到16,752.2點，大盤指數終場收16,706.91點，上漲194.26點，成交量3,599.84億元，三大法人買超231.1億元。外資及陸資買超182.86億元。外資雖買超台股，但匯市操作卻是縮手，新台幣少了外資助陣，全日交易冷清，終場隨著整體亞幣走升，以升值8.5分收場。

根據央行統計，美元指數大跌0.89％，主要亞幣全面走升，尤以韓元升值1.22％最強，其次為新加坡幣反彈0.67％、日圓升值0.65％、人民幣升值0.62％、新台幣升值0.28％。

匯銀主管分析，「今天整體蠻平淡的，美元沒什麼買盤，出口商隨便一丟，新台幣就走升了！」，主因昨日市場對於降息預期減弱，Fed官員釋出鴿派談話，導致美元指數大幅回檔，非美貨幣整體走強帶動下，新台幣一開盤就走升，盤初最高升抵30.62元，但缺乏外資動能，加上進出口商以實質拋補為主，買賣力道抵銷，新台幣盤初後陷入狹幅整震盪。

匯銀主管認為，市場預期6月升息機率下降，預計美元多頭可能會休息一陣子，匯市轉回區間震盪格局，但若後續通膨仍居高，Fed也不排除繼續升息，屆時美元可能再度反彈，新台幣預計持續在30.5元至30.8元波動，「還沒走出這個區間」。

匯銀主管也說，美國債務上限解決後，接下來美國將持續發債，預料仍會持續吸收市場流動性，就此來看，國際美元短線不會太弱，雖有修正但有撐，至少近一個月不會太弱，後半段就看升息何時到頂，牽動美元指數走勢。