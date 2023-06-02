斗六市清潔隊八月一日起清運垃圾政策改變。（斗六市公所提供）

斗六市清潔隊原本一周收5天垃圾，考量整頓市容需人力，八月一日起調整為周收僅4天，但國定假日恢復收垃圾，資源回收車出勤則從3天增為4天，每周四訂定為「市容整理日」，清理路邊雜草、整理公園、清運大型家具、整理資源物。

斗六市清潔隊目前每周一、二、四、五、六清運垃圾，8月1日調整成每周二、三、五、六清運，資源回收車也在這4天同步收集；未來除農曆春節清潔隊會假，一般國定假日都照常清運。

斗六市公所指出，全隊有136名隊員，全市有12條清運路線，每日需出動96名人力，清潔隊員需周休二日，隊員無法消化特休假，加上垃圾車不足，因此修正清運政策。

公所表示，此外依照原本清運時間，清潔隊遇國定假日就休息，國定假日垃圾量大，民眾偶有抱怨；目前除草工作多，人力很緊迫；目前預約家具回收也必須等待3周以上。八月一日改為「周收4日」後，人力比較能完整調度運用，也提升服務品質。

斗六清潔隊指出，每周二或連續假期結束後，垃圾量大，清運時間可能稍延遲敬請見諒，垃圾車即時定位可利用「樂圾通」App查詢。