有些人看起來柔情似水，不過一旦被踩到地雷，就會瞬間變臉，甚至不計一切後果毀掉對方，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座女的報復心極強，他們看似好相處的背後，發狠起來也能六親不認。

▍雙魚座

雙魚女看起來溫順可人，但千萬不要被她們無害的外表給迷惑，要小心柔情蜜意下藏著的刀劍往往能傷人於無形。雙魚不發飆，千萬別把她們當病貓，雖然她們不會訴諸武力，但發起狠來絕對會想方設法整得對方無力還擊，卻又拿她們沒有辦法。

▍巨蟹座

正所謂「君子報仇十年不晚」，善於隱藏自我的巨蟹女一旦決心報復，寧可兩敗俱傷，也絕對不會隱忍，她們會在檯面下展開縝密計畫，蒐集對方一切違法亂紀的行為，最後透過公開平台甚至是法律力量來進行報復，讓對方吃不完兜著走。

▍摩羯座

摩羯女個性強勢，凡事爭強好勝，尤其是在工作上，能一個人當兩個人用；同時，她們的人緣也非常好，唯一的缺點就是心情波動時，翻臉比翻書快，不論彼此之間的關係多好，一旦惹毛了她們，要小心被她們趕盡殺絕，連半點喘息機會也沒有。