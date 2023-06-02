輪胎脫落之後，滾動滑行撞擊24歲吳姓駕駛人(男，24歲)所駕駛之自小客車左前車頭。（翻攝畫面）

黑色轎車遭滾動滑行的輪胎撞擊，導致左前車頭回損。（圖／警方提供）

另因撞擊後的力量輪胎又往前滾向外側車道再撞擊機車停車格的電動自行車後才停止。（圖／警方提供）

砂石車左後側車輪近防捲入器位置外側輪胎脫落。（圖／警方提供）

砂石車左後側車輪近防捲入器位置外側輪胎脫落。（圖／警方提供）

新北市永和環河西路二段昨日發生一起車禍，一輛轎車被一個輪胎擦撞導致毀損，而輪胎擦撞轎車後繼續滾動再撞路邊電動腳踏車，警方獲報到場處理，對肇事司機依法開罰。

警方表示，昨（1）日12時許新北市永和區環河西路二段發生一起交通事故，50歲陳姓駕駛砂石車經過，左後側車輪近防捲入器位置外側輪胎脫落，車輪尾隨砂石車一路偏又滾動，一旁車24歲吳姓駕駛BMW黑色轎車，遭滾動滑行的輪胎撞擊，導致左前車頭回損。另因撞擊後的力量輪胎又往前滾向外側車道再撞擊機車停車格的電動自行車後才停止。

永和警方對陳姓砂石車駕駛依，道路交通管理處罰條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。