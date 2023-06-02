台灣最大的健身連鎖品牌World Gym，在暌違四年後，今（2）日下午在台中盛大舉辦春酒盛會！台灣區總裁柯約翰表示，健身產業疫後業績大反彈，World Gym今年預計再展12～15家，同時也將跨足零售運動服飾與能量飲品，2023年營收有機會重返2019年疫前水準、衝破新台幣百億元大關有望！因此宣布將重啟IPO，目標是力拚三年後掛牌上市！

World Gym疫後再度舉辦實體春酒主題Party，邀請全台117家分店、近5,000名員工，席開超過400桌，一起High！World Gym表示，今年的春酒宴以「World Dream夢想世界」主題做發想，完整復刻遊樂園場景，專寵員工！共規劃四個區塊，分別為光影太空區、遊樂區、商店街、馬戲團區；同時搬來旋轉木馬、巨型夾娃娃機、拍貼區、乒乓球遊戲，另有摩天輪、雲霄飛車、熱氣球等大型立體造景，犒賞員工，可以身臨其境，還可以「認真玩、認真留影」。World Gym春酒會場今日也搶先曝光今年即將販售的品牌服飾！

柯約翰表示，2023年正式跨足零售服務，銷售運動服飾和周邊商品，也將陸續在部分分店設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的餐點。柯約翰說，品牌的腳步不斷前進，2023年開設餐飲部、零售部，同時推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，也規劃Studio X高效能HIIT心肺課程、引進AI智能體態檢測，更預告World Gym APP儀表板功能即將上線，透過健身數據的科技整合與分析，正式啟動運動智能新生活。

柯約翰強調，健身產業過去幾年歷經疫情衝擊，但World Gym用勇氣挺過最艱辛的時刻，終將迎來成功與勝利。因為疫後投資健康，為全齡層所重視，運動健身產業的發展，被定位為預防醫學前驅；World Gym為全台第一大健身連鎖品牌，從未停下展店的腳步，今年上半年已開出6家新店，今年全台總店數目標是123家！他說，2023年展店步調穩健，預計可為就業市場注入上千個工作機會；市場經營與運動服務優化，將以最具創新的AI智能科技與資訊，給全台50萬名會員最棒的健身體驗。