許多人去日本旅遊時，都會購買俗稱西瓜卡的「Suica」，或是「PASMO」兩種交通卡。不過JR東日本公司今（2）日宣布，受到全球半導體短缺影響，IC晶片原料取得不易，將從8日起暫停販售這兩款卡片。

JR東日本公司今日發布公告，受到全球半導體短缺影響，IC晶片原料難以取得，因此常見的交通卡「西瓜卡」、「PASMO卡」會從本月6日暫時停止販售，對消費者造成不便，深表歉意。而官方目前也還沒有說明何時才會開始販售這兩款卡片。

公告指出，若消費者已經持有「西瓜卡」和「PASMO卡」還是可以照常使用，而28天短期旅遊限定的紅色西瓜卡「Welcome Suica」以及「Pasmo Passport」仍會正常販售。除此之外，因為西瓜卡今年5月底青森、盛岡、秋田等地啟用，這些地區也可以買到不記名的交通卡。

消息曝光後，PTT日本旅遊板也有不少鄉民討論，「還好之前先買起來了！」、「原來這種卡也會缺貨」、「應該是下一批來不及做好，太多人去玩賣光了」、「傻眼，晶片短缺竟然連這種地方都有影響」、「那兩張卡記得當初是為了東奧遊客準備的，應該生產超多」。