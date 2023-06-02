楊乃文對音樂的熱愛20年未曾改變。（美麗佳人提供）

金曲歌后楊乃文對於音樂的炙熱渴望，20餘載如一日，她即將發行新專輯，此前她重返大小音樂節舞台，再度與歌迷近距離接觸，「打開」後的自已，愈來愈社會化了？她笑著說：「上次有人在台下喊要娶我，我就回：『你家有錢嗎？』」現場笑成一團。

回望過去，也曾有挫折襲來的焦慮與不安全感，她說：「當年前唱片公司收起來的時候，真的不知道該怎麼辦，看似沒有任何轉機，就僵在那裡。」走過之後她才領會「This too shall pass」而「一切都會過去」，也成為楊乃文的座右銘。她由衷表示這句話陪伴自己很多年，事情無論好壞都會過，所以要好好活在當下，既然不能改變別人，那只能改變自己，世界上沒有誰對誰錯，每個人想法不同，只要專注你自己就好。

楊乃文的新專輯可以預期將會再度席捲華語歌壇，她說：「這次和許多過去沒合作的音樂人合作，因為他們而讓這次更加驚喜。曲風上有許多與過去不同的地方，但儘管有新的嘗試，不過都是在自己的風格範疇裡，歌迷很快就能和『楊乃文』連結起來。」