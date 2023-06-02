新北一名女子的丈夫2022年7月間突然失聯，不回家也完全聯繫不上，2周後收到丈夫友人傳來的對話紀錄，才得知丈夫離家期間都與蔡姓女子在一起，甚至蔡女懷上丈夫的孩子，讓她憤而向2人提告求償精神撫慰金60萬元。新北地院審結，判2人須連帶給付45萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與蘇姓丈夫於2016年間結婚，育有2名未成年子女，未料2022年7月初丈夫突然失聯，不回家且行蹤不明，她還為此向警方報案協尋。同月中，丈夫的好友傳來一段對話紀錄，她才得知丈夫失聯期間竟是跑去蔡姓女子家中居住，丈夫與蔡女有多張親密合照，且蔡女還懷上丈夫的孩子，讓她感到晴天霹靂，認為配偶權遭到侵害，憤而向蘇男請求連帶賠償60萬元。

新北地院審理時，蘇男及蔡女均未到庭說明，法官勘驗元配提供的對話紀錄，蔡女說驗孕後發現懷上蘇男的孩子，蘇男回覆「結果寶寶真的來了」，還稱呼蔡女為「老婆」，以此可認定元配稱蘇男離家期間均與蔡女在一起的說法為真，2人的關係確實超越普通朋友界線，達到侵害婚姻生活美滿的程度，元配求償有據，審酌後，判蘇男及蔡女須連帶賠償45萬元為適當。可上訴。