硬要過？日前有位阿伯被看護牽著走在台中市北區雙十路二段與力行路口斑馬線上，不料有1輛綠色轎車，疑無視前方號誌是紅燈，卻不斷的往前慢慢滑，整輛車壓在斑馬線上，其他路人也繞開閃過，阿伯則一度受困在斑馬線中央，並疑似拍著該轎車窗戶示意要禮讓，該轎車又開始往前滑動至馬路中央，直到綠燈才開走，阿伯則晚幾秒才順利走上人行道上。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，拍攝時間為5月30上午11時36分許，拍攝地點為於台中市北區雙十路二段與力行路口，前方號誌燈已變成紅燈，然而，卻有1輛綠色轎車不明原因緩速往前滑，還滑至壓在斑馬線上，要通過斑馬線的行人只好繞過該轎車。

一直「往前嚕」的轎車，雖開離斑馬線，讓出空間讓阿伯往前走，仍不斷往前滑到馬路中央，而前方號誌還是紅燈。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

然而有位行動緩慢，被看護牽著走的阿伯看見該轎車擋路，受阻擋停在斑馬線中央，而該轎車又繼續往前滑，讓出斑馬線讓行動不方便的阿伯能順利往前，該轎車則繼續往前滑到道路交叉口中央，前方號誌燈轉為綠燈，該轎車便往前開走，而阿伯仍一步一步往前走，晚個幾秒才順利走上人行道；對此原PO也在貼文寫下「阿公還拍窗示意駕駛停下，已檢舉」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「支持檢舉罰到他連加油錢都沒有」、「這種紅燈開很前面的，遇到變綠燈又都會像龜在爬」、「檢舉剛剛好」、「硬要過耶」、「」、「紅燈這麼久了是在嚕什麼嚕，一次送兩條」、「逞一時之勇，錢飛了，大快人心，希望他每天逞強國庫增」。