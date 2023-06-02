台美簽署21世紀貿易倡議 國台辦：民進黨害己害台 18:292023/06/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「台美21世紀貿易倡議」1日簽署首批協定，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，反對台灣商簽任何主權性質協議。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對民進黨6月1日與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。大陸國台辦發言人朱鳳蓮發表答記者問指出，堅決反對美國與台灣商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議，強調民進黨不惜出賣台灣企業、民眾利益，拼湊對美關係「成績」 不得人心、只會害己害台。 民進黨爆性騷吃案醜聞 王婉諭：積極檢視黨內制度 台美簽署21世紀貿易倡議 黃偉哲：蔡總統讓台灣更有競爭力 「台美21世紀貿易倡議」簽署首批協定 推動貿易便捷化 #民進黨 #害台 #台美關係 #簽署 #21世紀貿易倡議 也許您會感興趣 推薦閱讀 光電弊案燒不停 民眾黨團籲：賴清德正面回應綠能黑金 11:132023/06/02 政治 RCEP今起對15個簽署國全面生效！陸商務部曝「實在的紅利」 10:092023/06/02 兩岸 民進黨、民眾黨都爆性騷案 柯文哲：不贊成變成政治攻擊武器 16:202023/06/02 政治 AIT處長孫曉雅來訪 黃偉哲：盼美台經貿關係更緊密 16:412023/06/02 政治 美債危機解除！參院通過法案 將交拜登簽署生效 11:302023/06/02 國際 性騷擾案連環爆 北市勞動局出手徹查民進黨黨部 18:432023/06/02 生活 民進黨又爆性騷案！ 北市勞動局再發文限6／6前回報 16:592023/06/02 生活 民進黨性騷吃案再一件 黃捷砲轟「真的氣到發抖」 13:212023/06/02 政治 易綱會見阿根廷經濟部長 就中阿金融合作交換意見 18:282023/06/02 兩岸 性騷案民進黨設專屬申訴信箱 楊懿珊：請再給我們一次機會 15:592023/06/02 政治 香格里拉對話 陸星防長會晤 李尚福談台灣問題強調三個「絕不」 09:192023/06/02 兩岸 《生醫股》抗發炎藥喜獲美學名藥證 易威鎖漲停 11:282023/06/02 財經 民進黨性騷案接連爆 賴清德：痛定思痛 深刻反省 16:532023/06/02 政治 台美貿易倡議下階段 我方擬優先處理「這三項」議題 03:542023/06/02 政治 民進黨性騷案爆不停！她盤點這些綠男：全國女性聞之色變 16:122023/06/02 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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