針對民進黨6月1日與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。大陸國台辦發言人朱鳳蓮發表答記者問指出，堅決反對美國與台灣商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議，強調民進黨不惜出賣台灣企業、民眾利益，拼湊對美關係「成績」 不得人心、只會害己害台。