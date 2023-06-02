民進黨職場性騷擾案連環爆，除了性騷擾案，受害者向主管反應後，卻衍生職場霸凌事件，對此，北市勞動局2日下午即派員前往民進黨黨部，了解有無制定職場不法侵害預防計畫，或有無執行紀錄，北市勞動局表示，勞動檢查發現該黨部無職場暴力預防措施相關執行紀錄，違反職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定，勞檢處依法通知限期1個月改善。

勞動局表示，近年職場不法侵害事件頻傳，北市勞動檢查處接獲民眾申訴疑似職場暴力案件量，由2021年的68件驟增至2022年的317件，統計2022年所開罰的事業單位共計6家次，共罰鍰25萬元。

勞動局說明，依據職業安全衛生法第6條第2項第3款規定，雇主應採取「預防性」危害辨識、評估、建構行為規範、提供申訴或通報管道，及建立事件處理機制等，事業單位應依法落實執行職場不法侵害預防措施，並作成書面紀錄留存3年，第二次違反規定者，依法開罰3萬至15萬元；若違反前述規定致勞工發生職業病者最高可罰30萬元罰鍰。

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