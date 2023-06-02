亞德客5月合併營收人民幣近6.32億元，年增5.03％；以新台幣計價為27.72億餘元，年增幅4.6％。前五月合併營收人民幣近27.93億元，年成長8.26％，折合新台幣計價123.66億元，年增8.24％。亞德客表示，5月能源、照明設備及包裝機械等產業，出貨有較高的增長率。
亞德客強調，亞德客5月接單金額持續高於出貨且符合公司預期，雖然市場對景氣需求有些雜音，亞德客對於氣動元件需求趨勢的預期仍維持不變，整體市場需求係逐步趨向復甦但不會是急速復甦。
氣動元件大廠亞德客-KY 5月接單金額持續大於出貨，今（2）日公布，自結5月及前五月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，全面改寫同期新高，其中5月合併營收創單月第三高。亞德客表示，亞德客預期今年氣動元件需求是逐步復甦而非急速復甦。
亞德客5月合併營收人民幣近6.32億元，年增5.03％；以新台幣計價為27.72億餘元，年增幅4.6％。前五月合併營收人民幣近27.93億元，年成長8.26％，折合新台幣計價123.66億元，年增8.24％。亞德客表示，5月能源、照明設備及包裝機械等產業，出貨有較高的增長率。
亞德客強調，亞德客5月接單金額持續高於出貨且符合公司預期，雖然市場對景氣需求有些雜音，亞德客對於氣動元件需求趨勢的預期仍維持不變，整體市場需求係逐步趨向復甦但不會是急速復甦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。