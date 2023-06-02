亞德客5月合併營收人民幣近6.32億元，年增5.03％；以新台幣計價為27.72億餘元，年增幅4.6％。前五月合併營收人民幣近27.93億元，年成長8.26％，折合新台幣計價123.66億元，年增8.24％。亞德客表示，5月能源、照明設備及包裝機械等產業，出貨有較高的增長率。

亞德客強調，亞德客5月接單金額持續高於出貨且符合公司預期，雖然市場對景氣需求有些雜音，亞德客對於氣動元件需求趨勢的預期仍維持不變，整體市場需求係逐步趨向復甦但不會是急速復甦。