香港信報報導，離岸價（CNH）升破7.09，最高至7.0823，截至下午4時44分，離岸價報7.0860，在岸價報7.0722。官方2日開出的中間價報7.0939，較1日報7.0965，升26個基點。
交易員指出，後續如果美國非農和通膨均朝暫緩升息方向推進，美元也可能階段性轉弱，不過，目前困擾人民幣的基本面因素未能改善，衝擊過後仍可能承壓。
美國聯準會6月暫停升息預期升溫，美匯回落，人民幣兌美元在岸價（CNY）走強，收盤升429個基點，中段最高至7.0693。人民幣兌美元在岸價收報7.0750，較1日下午4時30分收報7.1179，大升429個基點或0.6％，較晚上11時30分最後成交價7.0990，走強240個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）升破7.09，最高至7.0823，截至下午4時44分，離岸價報7.0860，在岸價報7.0722。官方2日開出的中間價報7.0939，較1日報7.0965，升26個基點。
交易員指出，後續如果美國非農和通膨均朝暫緩升息方向推進，美元也可能階段性轉弱，不過，目前困擾人民幣的基本面因素未能改善，衝擊過後仍可能承壓。
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