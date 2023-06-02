香港信報報導，離岸價（CNH）升破7.09，最高至7.0823，截至下午4時44分，離岸價報7.0860，在岸價報7.0722。官方2日開出的中間價報7.0939，較1日報7.0965，升26個基點。

交易員指出，後續如果美國非農和通膨均朝暫緩升息方向推進，美元也可能階段性轉弱，不過，目前困擾人民幣的基本面因素未能改善，衝擊過後仍可能承壓。