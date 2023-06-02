國境開放以來，泰國旅遊躍登國人出國觀光前三名，量販連鎖家樂福為滿足原地饗食需求，特別聯手DITP台北泰國貿易經濟辦事處與商業處於6月推出泰國食品月；除了空運來台榴槤界的愛馬仕貓山王，並敲碗開賣泰國新鮮山竹、羅望子、泰國CNS最高等級原裝進口米、活凍泰國長臂大蝦與各式料理必搭醬料湯底等超過百件商品。

家樂福指出，無論是泰國旅遊、還是泰國菜一直是國人心目中排行前三名，但在機票昂貴假期有限下，飛不出去時就用食物來場境內泰國旅遊；此次配合泰國皇家政府為推廣泰國菜，精選超過百件、特別推薦20款代表性商品，讓國人一饗最深度的泰式風味，首波強打就是有著榴槤界愛馬仕美名的「貓山王」，別於以往台灣只能買到馬來西亞冷凍版，這次屬於泰國新種植品種，直接空運來台，口感綿密細緻，甜度香氣均為上乘品，品種極為稀有，每顆重達1.5公斤以上。

而同樣是顧客敲碗已久的「泰國新鮮山竹」，目前正值盛產季節，除了空運泰國生鮮水果，更推薦超過20項深度泰想吃商品，像是海鮮類活凍泰式長臂大蝦等，就是搶購商品之一；至於泰國菜不可少的靈魂代表泰國米與泰國湯底，則引進泰國「CHAAO泰國Hom Mali香米」、「泰國茉莉香米」與「THAI COCO泰式湯底系列」等好味道，預計這波泰國月有望帶動整體異國生鮮美食業績至少倍數成長。