載著貨物的X9586次鐵海聯運班列從廣西欽州港東站6月1日出發，開往四川成都城廂站。今年前5月，大陸西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物35萬標箱，同比增幅12％。

大陸央視新聞報導，今年5月，重慶生產的跨境電商生活日用品通過西部陸海新通道班列運抵廣西欽州港，再通過海運發往印度加爾各答港，最終銷往不丹。

此外，陝西生產的橡膠輪胎也通過西部陸海新通道班列經欽州港轉海運，銷往印尼雅加達等地。如今，西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物品類已拓展至900餘種。

報導稱，從2017年開行之初的1條線路，拓展至如今通達全球119個國家和地區的393個港口，越來越便捷的西部陸海新通道，讓大陸和一帶一路沿線國家和地區共用發展紅利。特別今年以來，大陸西部陸海新通道發展進一步提速，僅131天就突破30萬貨櫃，相比去年提前15天。

據了解，2017年，以廣西為重要節點，縱貫大陸西部、北接絲綢之路經濟帶、南連21世紀海上絲綢之路的西部陸海新通道開始建設。2019年8月，大陸國家發改委印發《西部陸海新通道總體規劃》，明確到2025年將基本建成西部陸海新通道。