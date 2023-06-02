中市5億身價賴姓高三生，與夏男登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，賴母指控，代書夏家父子謀財害命，夏父並扣留賴名下30筆房產所有權狀。委任律師許哲維2日表示，已提出業務侵占告訴。

賴母5月19日開記者會指控，18歲兒子才剛考上東海大學，賴生父在生前陸續委託代書夏父經手贈與過戶30筆房產給兒子，沒想到，兒子5月4日與夏男登記結婚後，竟發生墜樓身亡意外，夏父至今仍扣留該30筆房產所有權狀，拒絕歸還。

據了解，賴男生父在今年4月下旬過世，他為要回名下30筆房產所有權狀，曾到夏父事務所詢問，但夏父以「放在事務所保險箱內最安全」為由，而拒歸還。案發後，許哲維曾表示，準備寄發存證信函催討，或以犯罪相關之物向檢察官聲請扣押。

許哲維今天表示，夏家宣稱賴父生前委託保管土地權狀，但至今家屬都沒看過所謂的「委託契約」，賴母質疑此為是假的。

許哲維強調，縱使夏父曾接受委託保管契約，但委託人已去世，法律保管關係已經宣告消滅，夏父並無理由繼續持有相關土地權狀。

許哲維表示，已發律師函警告夏父，希望可在收文7日內返還土地權狀，不過，對方委任律師已回函拒絕歸還，今天除向檢方聲請證據調查外，並提出業務侵占告訴。