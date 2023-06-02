聖嬰現象回歸，預料今夏再爆熱浪。時序進入六月，天氣明顯熱了起來，夏季電價開跑，如果想趁著酷暑來臨之前多省幾文錢，不妨試試外國專家提供的夏季助眠7大招，招招簡單而且花不了多少錢，只要把握「有效降低身體核心溫度」原則，不必花大錢夜夜狂吹冷氣也能睡個好覺。

英國《每日郵報》報導，德國睡眠心理學家史諾巴赫（Theresa Schnorbach）說，最適合睡眠的室溫介於15.9˚C至19˚C，「如果室溫偏高，人體核心溫度（core temperature）無法下降，就會讓人難以入睡，導致睡眠受到干擾」。史諾巴赫特別彙整7種簡單有效的降溫法，希望能幫助大家在熱呼呼的夏夜裡順利入眠。

第一招「注意通風」：史諾巴赫提醒，寢室的窗戶白天應關閉並拉上遮光窗簾，以免室溫明顯大增；到了晚上則要打開窗戶拉開窗簾讓戶外相對低溫的涼風吹進室內。她說，夜裡睡覺時可以開電風扇加強通風效果，電扇運作發出的白噪音也有助於讓人漸漸入睡。倘若客觀環境不允許夜間開窗，電扇就是必備良伴。

正確使用電風扇，夏夜不開冷氣也能睡個好覺。

第二招「更換寢具」：春天已過，寢具也必須換季。史諾巴赫說，傳統的開口彈簧床（open coil）較利床墊內空氣流通。如果不考慮更換床墊，加一層涼墊會是很好的變通法子，只要用料適當，一張薄墊子能帶來涼爽的體感，有效降低核心溫度。

第三招「脈搏點降溫」：悶熱夜裡翻來覆去睡不著實在很難受，史諾巴赫建議，這時「抓對位置」加碼降溫就能迅速降低核心溫度。「善用脈搏點（pulse point），這是人體血流最靠近皮膚表層的位置，例如手腕、頸側，把冰塊或保冷劑用毛巾或布料裹住之後放在這些部位，很快就能藉由讓血管傳遞低溫產生涼感。但她強調，千萬不要讓這些冰涼物體直接接觸皮膚，以免造成傷害；此外，這招須避開在足部與頭部的脈搏點，否則會收到提神的反效果。如果沒有冰塊或保冷劑，也可以在熱水瓶裝入冰水、用冷水打溼布料代替，甚至直接在脈搏點潑灑冷水。

人體全身有不少脈搏點，例如頸側、手腕，直接在脈搏點使用降溫物品，可迅速產生涼感以降低核心體溫，達到助眠效果。（示意圖／Shutterstock）

第四招「沖溫水澡」：很多人利用冷水澡對抗熱浪，然而史諾巴赫建議，晚上睡覺之前如果要沖澡，溫水澡相對有利入眠。她說明，水溫太低會讓身體發熱，好讓體溫重新平衡，這是人體機制使然。

第五招「裸睡」：史諾巴赫說，這是直接了當的降溫法。可是，不習慣裸睡的人該怎麼辦好？她建議最好穿著天然棉質睡衣，「這種材質吸汗效果好，有助皮膚在夜間『呼吸』順暢」。

專家建議，炎熱夏夜沖澡助眠，水溫不可太冷，否則會產生反效果。（示意圖／Shutterstock）

第六招「吃對水果」：史諾巴赫說，褪黑激素會讓人想睡覺，例如櫻桃就有助分泌這種賀爾蒙。人體分泌的褪黑激素愈多，就愈能調整生理時鐘，輕鬆讓人打起瞌睡，更利入眠。香蕉也是好眠「神隊友」，富含鎂與鉀，這兩種化學元素能拉長睡眠持續時間，也有促進身體放鬆的效果。

第七招「摟抱依偎」：「依偎感」是史諾巴赫的好眠壓箱寶。她說，一般人直覺認為摟摟抱抱有礙入睡，但實際上是好眠利器，這類姿勢會讓血管擴張達到「散熱」效果，有助降低核心溫度。沒人可摟，就找個抱枕吧。