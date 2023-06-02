瑪娃颱風日前靠近台灣，受其外圍環流影響，台中上月31日刮起強風，1名7旬楊姓老翁清晨5時許外出牽車時發現，腳踏車遭風吹倒甚至「落鏈」無法騎乘，不知所措只好求助員警協助，員警化身黑手迅速修復，成功讓楊翁愛車恢復正常。

台中市政府警察局烏日分局三和派出所警員姜倍慦平時有騎乘自行車運動的習慣，經常排除常見的自行車障礙、簡單基本的保養及維修都難不倒他，日前接獲楊翁報案，見其愛車「落鏈」立即蹲下身，化身黑手維修，熟練得將鍊條裝回齒輪上，恢復正常運轉。

員警使命必達幫忙修復，楊翁見自己的腳踏車恢復運行，露出開心的笑容，又見員警熱心為自己修理腳踏車，滿手油漬，內心無敵感動，不斷向員警道謝，開心地繼續上路。

三和派出所所長楊儒陸表示，對姜倍慦熱心助人的行為表示鼓勵與讚賞，並呼籲民眾在馬路邊停放交通工具時，務必停放妥當，避免風大情形導致意外發生。