北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約盟國需要趕快向軍工企業簽訂更多軍事合約，以增加產量，因應各國的彈藥庫存耗盡的窘境。他敦促各國儘快將國防預算提高至至少國內生產總值（GDP）的2%。目前31個成員國中，只有8個達到了這一目標。

綜合外電報導，在北約外長會議結束後史托騰柏格接受採訪時表示：「我們需要在整個聯盟範圍內進一步努力，以增加生產。」各國代表們討論了烏克蘭加入北約的申請，以及確保該國長期受到支持，以應對俄羅斯的攻擊。

史托騰柏格說：「我們實際上需要簽署更多的合約，因為這樣（軍工）業界才會準備好進行投資並且擴大產量。」他還補充說，北約已經邀請國防工業代表參加本月月底在布魯塞爾舉行的國防部長會議。

北約秘書長表示，他希望盟國在7月份的維爾紐斯（Vilnius）峰會上也能就國防工業行動計劃達成一致，該計劃將概述如何增加產量和聯合採購，同時確保互換性和標準化。

該聯盟還同意針對關鍵彈藥（包括155毫米炮彈）制定新的指導方針，以確保各國擁有更大的儲備庫存，既為了繼續支持烏克蘭，也為了各個盟國自身的防衛需求。

史托騰柏格說：「截至目前為止，盟國已經耗盡了庫存，以便能夠支持烏克蘭，但這並不是一條可持續的道路，因此我們需要增加產量以滿足這些新的更宏大的目標。」

北約預計將同意一項新的國防支出承諾，這將是國防部長會議討論的主要焦點。根據先前的承諾，北約盟國同意在2024年前將國防預算提高至GDP的2％，但目前31個成員國中，只有8個達到了這一目標。

「我們期望盟國能夠儘快達到2％，因為烏克蘭戰爭已經顯示了這一問題的迫切性。」