台大社科院舉辦「學術自由與高教未來」論壇，國民黨立委王鴻薇直言，台大社科院蘇宏達教授竟然爆出，國安局為了林智堅抄襲國安局竟威脅蘇宏達，以及教育部護航鄭文燦公然對立法院說謊，痛斥政府手段令人髮指。

王鴻薇表示，現場蘇宏達教授公開說，在處理林智堅抄襲案，國安局確實有透過他認識的友人，私下接觸他，並且以「兩岸動盪不安」、「國家大局為重」試圖影響他的學倫案審議，更誇張的是，在無法蘇宏達教授拒絕後，國安局還威脅「你的LINE局長都看的到」，讓蘇教授相當不能接受。

王鴻薇指出，他向教育部調閱過鄭文燦抄襲案審定報告，教育部竟然回文告訴說，是台大校方拒絕提供，並且列為「機密」。但是身為社科院長的蘇宏達教授說，校方對於教育部要的資料，全部都提供給教育部，這是教育部公然對立法院說謊，教育部的回文，他也會公告給大家。

王鴻薇表示，要佩服蘇宏達教授的風骨，去年承受這麼大的壓力，讓真相公諸於世，也捍衛了台大的校譽。但也痛斥對於民進黨政府，為了陳明通、林智堅、鄭文燦使用這些令人髮指的手段。

王鴻薇強調，國安局膽敢去威脅台大社科院院長，這是什麼威權時代嗎？至於教育部，對於台大提供的資料，公然欺騙立法院，拒絕提供資料，還栽贓台大把鄭文燦論文抄襲列為「機密」，民進黨真是丟臉至極？而這種侵害校園自治，私下恐嚇大學教授的行徑，簡直在卡管之後繼續肆無忌憚進行，令人髮指。