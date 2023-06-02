為了配合桃園市捷運工程辦理「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗」及「龜山區萬壽路等地管線汰換」三合一工程，林口區全境、泰山、五股部分地區將實施停水，將影響約6萬戶。

針對詳細的停水時間以及範圍，林口全區將在6月12日早上8時起至6月13日晚間11時停水，共計36小時，而泰山、五股部分地區則在6月12日早上8時起至6月13日晚間11時停水，共計39小時。

其中泰山區的停水範圍，包括大科里（南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）、同榮里（黎明路、犁頭窠），五股區的停水範圍則是福德里（登林路85號至91-10號及112號至114-6號）登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里外寮路。

新北市水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置33處臨時供水站及水車隨時待命，由於停水時間超過24小時，建議民眾及早儲水備用，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水，且停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。