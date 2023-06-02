南投縣草屯鎮同德高中2日舉行畢業典禮，290名畢業生從校長童建文手中接下畢業證書，並奉茶謝師恩，場面溫馨，其中畢業生楊鎧嶸當年國中會考滿級分，仍留在南投學習，如願考取台灣大學物理系，南投縣長許淑華頒予縣長獎助金15萬元，並宣布明年推出「學子出國獎助學金計畫」，讓孩子有機會出國圓夢。

同德高中10個科別、共290名學生畢業，其中普三甲學生楊鎧嶸考取台灣大學物理系，獲許淑華頒發縣長獎，另普三甲施泉佑獲議長獎、餐技三甲游羽婕獲鎮長獎；電三甲劉子暘及蕭富騰因勇奪中亞聯大U21永續智慧創意設計發明競賽高職組第1名，都獲頒獎金。

許淑華說，同德高中創校近60年，培育許多優秀企業家及人才，近年擴增國中部、普通高中部，設置英文雙語教學，這次畢業生中就有2人考上台大跟成大，為培植青年學生國際競爭力，縣府將編列預算，明年推出「學子出國獎助學金計畫」。

許淑華表示，除了提供學子出國獎助學金，縣府也與美國加州峽谷大學共同簽署國際線上學分、學術英語課程的合作備忘錄，讓縣內高中職生免托福即可先修逾200門美國大學正式課程，學分可以抵用美國10所大學的學分，提早與國際接軌，並減輕家長經濟負擔，及出國留學的費用，讓孩子扎根南投放眼國際。