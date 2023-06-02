更受到關注的是，近來基金規模已突破2,000億元的元大高股息（0056）ETF所追蹤的台灣高股息指數，此次成分股也出現多檔調整，新納入宏碁（2353）、聚陽（1477）、兆豐金（2886）、緯穎（6669）、永豐餘（1907），並刪除奇鋐（3017）、長榮（2603）、旺宏（2337）、台玻（1802）、同欣電（6271）等。

富時羅素公布台灣50指數、口灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自6月16日（周五）盤後生效（即6月19日周一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台灣指數公司表示，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為年6月19、20日、21日、26日和27日。

富時羅素依5月22日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入和碩、刪除矽力*-KY；候補名單有創意（3443）、光寶科（2301）、南電（8046）、台灣高鐵（2633）、緯穎。

二、台灣中型100指數：成分股納入中興電、三陽工業、士電、矽力*-KY，刪除中石化（1314）、中鴻（2014）、和碩、同欣電；候補名單有東哥遊艇（8478）、中華(2204)、中石化（1314）、長榮航太（2645）、豐興（2015）、神基（3005）、材料-KY（4763）、神達（3706）、漢唐（2404）、威盛（2388）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入大立光（3008）、刪除台達電（2308）、信邦（3023）、同欣電。

四、台灣發達指數：成分股納入中興電、台達電、三陽工業、士電、信邦，刪除中石化、中鴻、大立光。

五、台灣高股息指數：成分股納入宏碁、聚陽、兆豐金、緯穎、永豐餘，刪除奇鋐、長榮、旺宏、台玻、同欣電等。