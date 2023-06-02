《變形金剛：萬獸崛起》劇照。（環球影業提供）

《變形金剛》系列全新力作《變形金剛：萬獸崛起》於7日上映，將帶領觀眾回到1990年代，跟著博派變形金剛展開一場橫跨全世界的冒險旅程，並且介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛－加入博派變形金剛，成為他們的盟友，並與狂派變形金剛展開一場在地球上的大戰。

拍攝一部《變形金剛》系列電影一定都是一場大冒險，而且必須前往世界各地尋找雄偉壯觀的拍攝地點。為了呈現《變形金剛：萬獸崛起》精彩絕倫的動作大場面，製作團隊特地挑戰自我，挑選了一個史無前例、氣勢磅薄的外景地點。最後，他們決定前往位於祕魯南部，可以追溯到15世紀的著名古蹟馬丘比丘取景拍攝。導演小史蒂芬卡普爾表示，為了介紹片中的強大金剛，我們覺得祕魯的絕美風景，能夠完全突顯角色的特色，我們在馬丘比丘山頂拍攝，沒人在這拍過電影，在這裡拍片的挑戰是高度，而且隨時都會下雨，這裡也幾乎沒有任何設備，所有設備都必須自己揹上來，因為不能破壞這座古蹟。此外，我們也在庫斯科取景拍攝，那裡真的有一場遊行，當地居民完全配合演出，來自秘魯各地的人們參加這場遊行，每台花車都呈現了各地的風格，能夠和當地居民一起拍這部電影，絕對會是畢生難忘的經驗。

將拍攝這些重要戲份的所有器材和設備運送到位置偏僻的外景地點，需要花好幾個月的時間精心策劃。「那真的是一項艱鉅的大工程，因為秘魯當地並沒有任何拍攝電影需要的吊臂或是其他必要的器材和設備，所以我們就必須從墨西哥城和其他地方將這些器材和設備運送到秘魯。」製片馬克瓦赫拉迪安說：「另外，我們拍攝許多戲份的馬丘比丘和秘魯城市庫斯科都位於高海拔的山區，所以就體能來說，在那裡進行拍攝工作對整體演員和劇組人員都非常辛苦。」

製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛也說：「最困難的一點就是，沒有任何人在秘魯拍攝規模如此龐大的電影，所以根本就沒有任何支援系統，我們必須面對許多前所未有的挑戰，尤其當我們在叢林裡進行拍攝工作，那真的是困難重重。」但是劇組也獲得秘魯政府前所未有的許可，讓他們得以在馬丘比丘這座舉世聞名的歷史古蹟毫無限制地進行拍攝工作，所以劇組也盡可能充分利用這個拍攝地點，利用空拍機和針對在那裡拍攝的實體攝影器材，捕捉這個被譽為天空之城的世界級奇景。由於劇組不能使用吊臂或是軌道進行拍攝工作，所以攝影團隊就研發出一種像是機器人的攝影機穩定器，用來當作吊臂使用，拍出最靈活和最穩定的畫面。視覺特效總監蓋瑞布洛贊尼克說：「空拍機小組真的超厲害，他們捕捉到我們會在這部電影中看到的各種絕美畫面，完全忠實呈現了馬丘比丘的美景，正因為如此，我們最後沒有用任何電腦動畫取代這些實際拍攝的畫面。」

《變形金剛：萬獸崛起》的劇組前後花了六個星期在秘魯進行拍攝工作，另外又加上第二攝影組花了兩個星期進行拍攝工作，而且當地居民對劇組人員的熱烈歡迎也讓他們終生難忘。「那就是《變形金剛》系列最特別的地方。」製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛說：「它能夠跨越所有的國界，我去過世界各地，每次看到這個系列在世界各地有這麼多的粉絲都覺得很不可思議，這就足以證明這些電影真的受到全球影迷的喜愛。」對安東尼拉莫斯來說，能夠在秘魯的叢林和馬丘比丘實地拍片真的讓他感到非常興奮。「我們剛到的時候就參觀了舉世聞名的馬丘比丘，我們的嚮導解釋說在印加人存在的最後一百年之間，他們完全沒有打造任何能用來打仗的器械。」這位演員說：「他們打造的一切都是秉持著互助互惠的精神，每一個人都有特定的工作，所以他們打造的一切都是為了保護生命和為其他人服務。所以這地方很顯然非常特別，變形金剛和人類能夠在這裡和平共處也完全合理。」