季芹（右）安慰王仁甫不要怕。（芹仁PlayWhat提供）

王仁甫與季芹在YouTube頻道「芹仁PlayWhat」中，挑戰2天登品田山與池有山2個百岳，高難度也讓夫妻倆吃足苦頭，一度要摸黑登山，怕高的王仁甫還因品田山的V斷崖垂直高度近85度，害怕癱坐放棄，所幸季芹不斷安慰他「老公有我在」，2人最後成功登頂，開心說：「一度都以為要放棄，自己不可能走過。」

王仁甫與季芹因挑戰百岳，爬山爬出興趣，季芹從本來不敢爬山的都市女孩，如今變成已經征服17座百岳的登山高手，近日夫妻合體與其他登山YoutTuber，2天1夜征服雪山山脈中「武陵四秀」品田山與池有山。

王仁甫夫妻事前做足功課，除了和同伴討論登山路線與過夜地點外，也為了爬品田山鍛鍊體力，出發前季芹女兒知道這次爬山難度高，想勸退爸媽，還叮嚀王仁甫一定要好好把季芹安全帶回家。

沒想到爬上山後，王仁甫卻因品田山的V斷崖，當場癱坐休息，害怕程度高達90％，認為斷崖幾乎呈現90度「離山難只有一線之隔」，不過此時季芹暖心安慰老公，還擁抱對方、不斷鼓勵說：「老公有我在、老公不要怕你可以的。」