男子坦承有喝酒才不敢停車，經施以酒精測試，男子酒測值達每公升0.40毫克。（圖／警方提供）

高雄一名34歲呂姓男子今（2）日凌晨3時許，騎機車左轉時未打方向燈，員警發現後趨前攔停，騎士不但沒有停車，還加速逃逸，在附近大街小巷亂竄，員警尾隨到一處無尾巷，男子才高舉雙手表示不會再跑了，在員警詢問下，男子坦承有喝酒才不敢停車，經施以酒精測試，男子酒測值達每公升0.40毫克，已超出法定標準，員警當場上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，鼓山分局龍華所警員黃俊銘、楊尚儒於2日凌晨3點多行經鼓山區瑞豐路時，發現一輛機車左轉未依規定打方向燈，立即趨前攔查。騎士見警後緊催油門狂奔，企圖擺脫員警追緝，在附近巷弄穿梭，員警尾隨在後，最後男子鑽入裕豐街一條無尾巷束手就擒。

初步了解，34歲的呂姓男子在，109及111年已經有2度酒駕紀錄，今日凌晨2點左右獨自在新興區的酒吧飲酒，直到3點結束準備返家休息時，騎著共享機車未打方向燈遭警方攔查不停，最後跑到死巷被逮。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，為保障民眾交通安全，警方取締酒後駕車沒有假期，請民眾切勿心存僥倖飲酒上路，如有飲酒應搭乘計程車、大眾運輸交通工具、指定駕駛或請親友接送，避免發生危險意外。