各公司近日都陸續召開股東會，檢討過去營運成果、決議未來重大事項並選任董事及監察人，若公司未依規召開股東會，恐處1至5萬元罰鍰。新北市經發局統計，2020至2022年公司未依規定召開股東常會有32件，其中去年有14家公司被依違反公司法，裁罰14萬元。

經發局長何怡明說，新北市轄內有超過3萬家公司，2020年至2022年家數平均以3％成長，實收資本額年平均增加5％，至今已突破2兆1300億元，股東會是公司最高權力機關，決策各個重大事項，有權選任或解任董事，對公司經營管理有廣泛的決定權，為落實公司治理和長久經營的重要關鍵。

何怡明表示，股東常會應於每會計年度終了後6個月內召開，若公司每年1月1日起至12月31日為會計年度，應於隔年6月30日前召開股東常會，若遭遇天災或非可歸責於公司事由，可在報請市府核准後，延期召開股東會，若欲採用視訊方式召開股東會，則應明訂於章程，避免會議無效。

另外，非公開發行公司、公開發行公司分別應於20日和30日前通知各股東，議決事項作成議事錄，將在會後20日內分發各股東或公告。

經發局表示，除了提醒公司如期召開股東會外，市府已成功推薦52家公司申請創櫃板、創投到府媒合服務193家、中小企業信保貸款則核貸218家，未來將持續透過項輔導措施與政策，協助企業落腳新北。