38歲女星李千娜當年參加《超級星光大道》第二屆成為前十強，甜美外貌加上優秀歌唱實力讓她打開知名度，加入演藝圈後更是影視歌三棲，都寫下亮眼成績。李千娜在出道前有過一段婚姻，生下一對子女，最近參加兒子高中畢業典禮，兩人溫馨合照引起熱議，網友驚呼根本像是姊弟。

李千娜今（2日）在IG分享參加兒子畢業典禮，溫柔地表示，「寶貝畢業快樂，恭喜你又完成了一個學籍」，她看到兒子成長茁壯，又要邁入新旅程，相當感動和開心，更鼓勵兒子放手揮灑自已的才華，「希望你可以擁有豐富又精彩的生活，更得到滿滿的成就」。

而李千娜也曬出與兒子的合照，罕見曝光已長得比她高半個頭的兒子正面，雖然用貼圖遮住一半帥臉，仍看得出眉清目秀、一表人才，遺傳媽媽的優良基因；母子照底下引起廣大網友熱烈討論，紛紛驚呼，「都快忘了妳是媽媽，根本是姊弟」、「確定不是姊姊嗎？」、「兒子也太高，以後一定是個大帥哥」。

其實李千娜在參加歌唱節目爆紅後，很快被挖出19歲時結過婚，還有一對子女，離婚後成為單親媽媽；但李千娜人生經歷並未影響她在演藝圈發光發熱，她拿過金馬獎最佳新人、金鐘獎迷你劇集電視電影女配角獎和入圍金曲獎多個獎項，相當不簡單。