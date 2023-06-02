民進黨性騷風波燒出案外案，一名台灣基進的男志工今( 2 日)也爆料，去年參加基進黨內部訓練時被性侵，遭加害者觸碰胸、背部及下體，甚至遭強行口交；男志工事後向基進黨性平會提報，但害怕被太多人知道選擇與加害者和解、撤案，如今加害者「卻在民進黨工作，甚至可以擔任不低的職位」。

男志工表示，去年基進黨舉辦內部訓練，當時以志工名義參加，但在晚上時，4人房內僅剩同睡雙人床的加害者與他還醒著，受害者稱，一開始只是「隔著衣服摸著我的身體」，男志工也透過翻身、起身上廁所來「暗示」自己沒睡著，但疑似被加害者誤解是「默許」此事發生。

男志工指控，「A(指加害者)開始伸進我的衣服裡，用手揉了我的胸，甚至開始摳起我的乳頭」、「A用他的臉貼著我的背，我明顯的感受到他正在吸氣，邊吸的過程中，他又再次伸手摳我的乳頭」、「A的手逐漸往下，他開始伸手觸摸我的下體，甚至把手伸進去」、「突然，我的褲子被脱下來了，一陣濕濕黏黏的感受，過程中我完全不敢張眼，但我知道這一定是嘴巴」。

事後，男志工當面向A控訴性侵行為，A稱以為是「兩情相悅」並願意道歉，男志工也把這件事情同步提報基進黨的性平會，最後因男志工與A和解，且害怕名字被黨內太多人知道，男志工選擇撤案。

該名男志工也指控，「當時性侵我的人，在被退黨解職後，現在在民進黨工作，我不知道為什麼民進黨在面試時，沒有詢問A為何從基進黨離開，或是A根本沒有說實話」。

男志工也指出，當時和解時，A稱「會徹底離開我的生活圈，包含未來五年內可能就業、攻讀學業之領域」，但如今卻在民進黨工作，甚至可以擔任不低的職位。

男志工也表示，因此事得了PTSD、憂鬱症、廣泛型焦慮症，這段時間以來仍然每天都要吃超過7顆藥才有辦法好好活著，直到現在仍然要不斷地去心理諮商，「本來以為一切都已經過去，我以為我已經沒事了，但看到你又進入了這個圈子，我才知道，這件事情永遠不會過去。」

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